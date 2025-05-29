加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
財經訊息
訊息平台
馬斯克離開川普政府 白宮官員證實離職
首頁 / 地方

台南市民營停車場313處 地圖警示39處高費率

2025/5/29 11:58
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張榮祥台南29日電）台南市政府統計，全市私有民營停車場313處，其中高費率39處，每小時收費80元至120元，集中在人口稠密區域；市府已在停車地圖警示，提醒駕駛人注意費率，免生消費糾紛。

端午連假將屆，市府預估大量返鄉及觀光車潮湧進台南，尤其是市區及熱門觀光景點，以往偶有停車消費糾紛，如今交通局已在官網停車地圖列出高費率私有民營停車場警示，駕駛人入場前可先查詢。

台南市交通局今天告訴中央社記者，台南市私有民營停車場313處中，半數在中西區、北區、東區、安平區及永康區，每小時停車費用多從新台幣30元起跳，有些更從50元開始計算。

交通局統計，台南私有民營停車場有39處每小時計費80元起跳（含計次），更有18處高達100元至120元，這些高費率停車場集中在中西區赤崁樓等古蹟景點周遭，駕駛人入場停車前一定要看清楚。

交通局表示，赤崁樓、孔廟、安平古堡、藍晒圖、花園夜市等熱門觀光地區周邊，每逢假日停車需求大增，交通局已規範收費停車場應以「每小時」為單位揭示費率，並標明平假日差別費率及當日最高上限，費率與最高收費金額字體大小，須長寬至少各18公分，讓駕駛人可清楚判斷是否入場。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

此外，交通局也將加強稽查停車場費率標示與收費透明度，減少因資訊不對等而被高價收費情況，保障消費者權益。

交通局也建議駕駛人使用「台南好停APP」，搜尋路邊、路外停車場即時車位資訊，挑選台南轉運站、東光地下、平實公園、海安路地下、正生公園地下、水萍塭公園地下等大型公有停車場，假日期間每小時20元或30元，方便又經濟。（編輯：陳仁華）1140529

#中西區
#交通局
#赤崁樓
#台南市
#台南市交通局
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

113
更多編輯台推薦新聞：