地方一般性補助款刪減 台南不跟進台北提訴願

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（中央社記者張榮祥台南30日電）行政院刪減地方一般性補助款，台北市政府將提訴願。台南市政府今天表示，不認同也不跟進，未來將撙節支出，量入為出，以確保社福及教育等不受影響。

市府新聞稿指出，台南市遭刪減地方一般性補助款新台幣51.68億元，全台第三高，市府分別和台北市、高雄市、新北市等等11縣市溝通如何進行財務調度及運作機制，且盤點尚未發包工程、補助預算及活動等，力求將錢花在刀口上。

市府表示，未來將在撙節開支、量入為出的原則下，自行規劃財政對策，沒有跟進訴願打算；台南市副市長葉澤山昨天出席行政院會也建議「追加預算」，獲行政院長卓榮泰支持。

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市府指出，市府向11縣市政府索取相關資料，主要是了解各縣市作法；縣市政府間聯繫溝通及交換資料，促進政策了解，實屬正常。

台南市長黃偉哲日前表示，行政院刪減地方一般性補助款，源頭來自立法院亂砍總預算，市府只能採取相對應財政措施，重大建設進度往後推移，現階段先盤點今年建設事項，若屬非急迫性、用地取得有問題的案子，先延到明年；今年只有需要做的、已開工的、已招標完成者，才會繼續推動。（編輯：張銘坤）1140530