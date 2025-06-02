知卡宣親水公園整修太吵 花縣府：加強注意

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（中央社記者李先鳳花蓮縣2日電）花蓮知卡宣綠森林親水公園整修，準備迎來夏季人潮，有民眾反映施工聲響明顯，也擔心影響遊憩品質；縣府表示，一些設施拆除估今天完成，噪音聲量依環保規範加強注意。

每年夏天受到親子歡迎的知卡宣綠森林親水公園，開放時間為每年7至8月，其中最亮眼的水上設施就是2016年新增的8公尺高360度滑水道，以及東部地區第一座人工衝浪池。

對於民眾反映端午連假期間，知卡宣公園持續施工，尤其戲水區施工聲響明顯，在施工期間造成大家使用不便等，花蓮縣政府農業處長陳淑雯今天接受媒體聯訪表示，今年知卡宣親水遊憩區在7月12日到8月24日開放，開放前會針對安全措施確認和改善。

陳淑雯說，工程有施工圍籬，並張貼告示提醒，戲水的工區靠近南門，其他區域皆不受影響。工班在週休期間都休息，目前一些設施拆除預估今天完成，民眾反映噪音聲量過大，會依據環保局規範，加強注意。

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她說，戲水區內遊具已使用10年以上，破損無法修繕的將會拆除，今年會有臨時性的充氣式遊具，固定式的將在年底完成，知卡宣戲水區遊具及園區改造整修統包工程經費約新台幣6000萬元。

無黨籍縣議員楊華美指出，知卡宣公園是花蓮鄉親暑期親子休憩重要空間，希望相關單位加強施工公告與說明，讓民眾充分了解施工內容及可能影響，避免因資訊不足而產生疑慮；同時呼籲農業處重視公園動線設計與廣播系統的改善，不能只注重硬體更新，忽略使用者體驗。（編輯：吳素柔）1140602