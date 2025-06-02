苗市設偏心左轉車道 駕駛疑不熟路況1公里接6罰單

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（中央社記者管瑞平苗栗縣2日電）苗栗縣政府改善易肇事路段，近期在苗栗市為公路7處路口重整車道並劃設偏心左轉車道，有駕駛人疑不熟悉路況及新標線，1公里遭檢舉未打方向燈、跨越車道分隔線等6次違規。

網友日前在臉書粉專「八卦村-行車記錄器影片上傳中心」上傳一段影片，內容為前方小轎車行駛在苗栗市為公路，沿途遊走在直行車道及左轉車道之間，該名網友留言「送你6張檢舉（都成功）」。

苗栗縣警察局苗栗分局今天表示，駕駛人遭檢舉未打方向燈、跨越車道分隔線及逆向等共6次違規。經檢視影像，駕駛人於苗栗市為公路源林街至嘉盛街路段，變換車道未使用方向燈及直行車占用轉彎車道各3次。

警方指出，依道路交通管理處罰條例相關規定，變換車道未使用方向燈可處新台幣1200至3600元；直行車占用轉彎車道可處600至1800元：另依該條例第7-1條第3項「民眾檢舉同一輛汽車二以上違反本條例同一規定之行為，其違規時間相隔未逾六分鐘及行駛未經過一個路口以上，公路主管或警察機關以舉發一次為限」。

苗栗分局說，此案駕駛人6次違規相隔雖未逾6分鐘，但分別經過3個不同路口，應分別舉發並處罰。共開出6張、共計5400元罰單。

苗栗縣政府交通工務處表示，為提升市區道路交通安全與行人通行品質，啟動苗栗市為公路改善工程，除新設人行空間、號誌優化，並於福星街至國華路間7處路口繪設偏心左轉車道，改善長度約1公里。

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交通工務處長古明弘今天在議會備詢時指出，針對易肇事路口分析，為公路車禍肇因多數發生在左轉車輛停等時，遭後方直行車輛撞擊；但受限於道路路寬不足24米、無法規劃雙向4車道情況下，為解決車禍來源，改善計畫選擇在路口前劃設偏心左轉車道，並重新配置道路寬度。

古明弘指出，透過各路口提前設置20至30公尺的左轉儲車空間，並搭配漸變導引設計，希望達到左轉與直行車輛分流效果，初期可能道路標線重新配置民眾還不熟悉，導致容易違規遭檢舉，後續將加強提示及相關宣導，明天也將安排現場會勘，針對民眾疑慮進行細部檢討。（編輯：方沛清）1140602