北市25日起開辦「六力練功坊」 助長者預防失能

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（中央社記者楊淑閔台北3日電）因應邁入超高齡社會，台北市衛生局除提供視力、聽力、認知、行動、營養與憂鬱等6項長者健康整合式功能評估服務，中山區健康服務中心「六力練功坊」25日起開辦，協助預防失能。

台北市衛生局發布新聞指出，截至4月底止，台北市65歲以上的老年人口占23.47%，中山區並達24.5%，已邁入超高齡社會；提醒長者多加利用「長者健康整合式功能評估（ICOPE）」服務，掌握身體狀態。

衛生局說，民國113年台北市中山區的上述評估結果顯示，檢測內容的任一功能異常率為25.86%；其實發現異常，及早介入運動與營養等措施，可預防及延緩失能。

衛生局引述衛生福利部國民健康署112年的統計佐證，約計有33萬名長者在社區據點參加方案課程，並接受ICOPE，在接受方案介入後，身體功能異常項目數量比率下降，健康長者比例增加4.3%。

為此，衛生局推薦中山區健康服務中心預定於25日起開辦的「銀齡六力練功坊」課程，呼籲長者報名參加。

關於ICOPE，台北市立聯合醫院中興院區說明，若把肌肉無力等當成正常老化現象，因而延遲就醫，會增加失能風險；實際評估時，認知方面會評估記憶力與定向力，是否知道今天是幾號、身處哪裡等。

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行動力方面，會評估能否在12秒內雙手抱胸連續起立、坐下5次等。視力方面，評估眼睛看遠、看近或閱讀有無困難等。聽力方面，進行氣音測試，兩耳都聽得到或聽不清楚等。

營養狀況，評估過去3個月體重有無突然減少3公斤以上等。憂鬱方面，評估過去2週心情有無低落沮喪、沒有希望等。（編輯：張銘坤）1140603