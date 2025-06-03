台中1632間娃娃機店全國最多 中市府：每週稽查

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者郝雪卿台中3日電）民主進步黨籍台中市議員王立任等今天在台中市議會質詢時表示，台中夾娃娃機店共1632間全國最多，亂象叢生；台中市政府經濟發展局答詢說，每週定期稽查、追蹤到改善為止。

王立任表示，中市府訂定「台中市自助選物販賣業管理自治條例」，卻執法鬆散、部門分工混亂，讓違規店家毫無顧忌擺放成人情趣用品、化妝保養品或未標示食品，甚至改裝賭博性質機台，危害青少年與公共秩序。

民進黨籍台中市議員謝志忠質詢時說，夾娃娃機店應距國民中、小學50公尺以上，未涵蓋高級中等學校，他要求市府納入；許多夾娃娃機台擺放於騎樓，違規占用人行通道，嚴重影響社區安寧，市府應提解決辦法。

透過 Google News 追蹤中央社

經發局長張峯源答詢表示，違規樣態依序是占用馬路與騎樓、夜間喧鬧與放置不當物品。市府每週稽查，如果查獲違規占用騎樓，會先請店家改善，屢勸不聽就請道路主管機關移除；噪音與放置不當物品，視違規內容移請主責機關依規處置。

經發局說，民國112年到去年5月共稽查754家，其中距國中、小基地境界線未達50公尺者，經命令停業後仍繼續營業共裁罰10家共新台幣20萬元，將持續追蹤到改善為止。至於高中是否納入距離限制，考量民法規定「滿18歲為成年」，暫不納入規範。（編輯：李明宗）1140603