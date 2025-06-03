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北學之星率偏鄉生遊學台北 體驗科技及動保課程

2025/6/3 18:12
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（中央社記者陳昱婷台北3日電）為拓展偏鄉學童文化視野與學習觸角，111教育發展協進會今天起舉辦3天2夜的北學之星遊學活動，率領新竹縣橫山鄉內灣國小親師生走遍台北，體驗數位科技、動物保育學習活動。

台北市立大學教授吳清山創辦的111教育發展協進會今天起舉辦第6屆「北學之星」活動，帶領27名新竹縣橫山鄉內灣國小親師生進行3天2夜的遊學課程。

111協進會表示，此次活動多元豐富，首日在金華國小體驗童軍活動及3D科技課程，明天則會至萬福國小參觀台北市國小英語情境中心，在外師帶領下體驗英語學習，並到動物園參觀、體驗貓空纜車，接著至開平餐飲學校學習西餐禮儀，同時享用晚餐。

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活動最後一天安排學童參觀信義商圈，登上台北101俯瞰台北市景、享用午餐，下午再前往去年登上蘋果官網教育成功案例的志清國小，體驗iPad行動學習及智慧教學後舉行結業式及心得分享。

111協進會理事長曾燦金今天在歡迎儀式上致詞，期盼學生體驗都市與鄉村不同學習及生活風貌後，能將滿滿收穫帶回家，同時感謝財團法人國美社會福利基金會、正誠聯合會計師事務所認同協會「一校一特色、一生一專長、一個都不少」的理念，協助偏鄉教育，讓此次活動圓滿成行。（編輯：方沛清）1140603

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