新北頒發市長獎、技藝人才暨模範生 彰顯多元學習

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（中央社記者黃旭昇新北3日電）新北市府今天頒發市長獎、技藝頂尖人才暨學校模範生代表；錦和高中學生簡立綺以阿美族語朗讀特優與長跑障礙賽雙棲獲獎，竹林高中學生鮑其麟專注書法創作，曾囊括逾120項獎。

市府教育局晚間表示，新北市共5157名高中以下學生，分別獲頒學習卓越市長獎、特殊展能市長獎、技藝頂尖人才，及學校模範生代表等獎。

教育局說，市長侯友宜頒獎時，肯定他們在學業、良善品格、多元領域的努力與表現；也勉勵獲獎學生努力向前，「你會是最耀眼的那道光」。期許以積極態度迎向未來，成為帶動社會向上的關鍵力量。

教育局新聞稿表示，此次表揚涵蓋學業卓越、特殊展能、技藝競賽優勝與模範楷模。錦和高中學生簡立綺，以113年全國語文競賽阿美族語朗讀特優，與田徑長跑障礙賽雙棲表現；她實踐語言文化與運動素養並進，展現對族語文化的深刻理解與流暢表達能力。

竹林高中學生鮑其麟，從國中時專注書法創作，教育局說，其囊括逾120項獎項，包含全國語文競賽寫字高中組優選、新北市美術比賽南區高中組第1名。他擅長多種書體，筆觸沉穩有力，作品展現文化底蘊。

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教育局說，三峽國中學生侯羿丞獲「特殊展能市長獎」及新北市技藝競賽陶藝科第1名。侯羿丞自7年級起，熱衷美術與陶藝創作，常自主練習拉胚、釉彩到燒製，展現藝術職人精神。

教育局表示，今天的頒獎典禮，除表揚市長獎，也同步表揚國中技藝競賽前6名，及學校模範生代表，鼓勵學生勇於探索各類領域，培養發揮多元潛能。（編輯：方沛清）1140603