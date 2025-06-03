新北自辦捷運土城樹林線 高架段6月底再拚招標

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（中央社記者王鴻國新北3日電）捷運土城樹林線（萬大中和樹林線第2期工程）土城高架段3度流標，新北市收回土城樹林線自行推動。新北市捷運工程局長李政安表示，土城高架段標估6月底上網再公告招標。

捷運土城樹林線，新北市捷運局指出，原由台北市捷運工程局承辦，共分CQ890（樹林段）、CQ880A（土城地下段）及CQ880B（土城高架段）3個區段標，前2標已動工，CQ880B流標3次，因CQ880B多次流標等因素，新北市長侯友宜日前決定收回自行推動土城樹林線。

新北市議會今天進行業務質詢，國民黨新北市議員林金結質詢土城樹林線進度。李政安答詢指出，因CQ880B3次流標，新北市府4月間與台北市捷運工程局協商後，改由新北市推動、接續辦理土城樹林線。

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李政安表示，土城高架段現正徵詢廠商意見，廠商公開預覽的意見已收集到差不多，現正在準備招標文件，預計6月底上網再公告招標。

新北市捷運局指出，捷運土城樹林線（萬大中和樹林線第2期）沿新北市土城金城路，經樹林迴龍與捷運新莊線相接，全長13.3公里，共設2座地下車站，11座高架車站。（編輯：戴光育）1140603