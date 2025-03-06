土城樹林線新北擬自建 捷運局：雙北協商中

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（中央社記者趙敏雅新北6日電）新北市長侯友宜今天主持新莊區行動治理座談會時，提及土城樹林線部分，「我最近要拿回來做」。新北市政府捷運工程局表示，雙北捷運局已成立平台會議，持續研商中。

新北捷運局表示，早期只有台北捷運局，因此土城樹林線委由北市規劃施作，但基於土城樹林線全線都在新北市境內，興建費用也由新北市政府出資與中央補助，地方民意期望「自己的捷運自己蓋」，在地介面便於溝通協調。

捷運土城樹林線全長13.3公里，共設2座地下車站及11座高架車站，截至2月底計畫進度為34.9%。新北捷運說，近年持續與台北市捷運局協調，將本案全線工程移給新北執行，雙北捷運局已成立平台會議，目前持續研商中。

新北捷運局表示，捷運土城樹林線共分3個區段標，CQ880A（土城地下段）去年3月1日開工，目前正施作管線遷移；CQ880B（土城高架段）今年2月27日流標後，雙北捷運局將召開流標檢討會檢討預算，再重新上網招標；最早開工的CQ890（樹林段）2022年11月11日開工，正逐墩施作基礎及墩柱結構。

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侯友宜指出，新莊位於溪南、溪北中心點，在人口及交通上都扮演非常重要的角色，希望中央能盡快核定五股泰山輕軌及銜接的泰山板橋輕軌。

根據捷運局官網顯示，泰板輕軌長度10.3公里，共設14座車站與1座機廠，目前規劃從五股泰山輕軌終點站站，接續沿塭仔圳重劃區、板橋浮洲都市計畫區，到板橋、土城、中和交接處的農業區。（編輯：張銘坤）1140306