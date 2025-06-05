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屏東海口祭7月登場 竹編高6米哥吉拉震撼視覺

2025/6/5 16:48（6/5 17:21 更新）
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2025屏東海口祭7月將盛大登場，並與怪獸之王「哥吉拉」合作，推出活動限量哥吉拉周邊商品，隱喻人類對自然環境破壞與省思，也象徵地方文化與國際IP的創意融合。（屏東縣政府提供）中央社記者李卉婷傳真 114年6月5日
2025屏東海口祭7月將盛大登場，並與怪獸之王「哥吉拉」合作，推出活動限量哥吉拉周邊商品，隱喻人類對自然環境破壞與省思，也象徵地方文化與國際IP的創意融合。（屏東縣政府提供）中央社記者李卉婷傳真 114年6月5日
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（中央社記者李卉婷屏東縣5日電）屏東海口祭7月登場，有樂團接力開唱、2D漫畫風格海洋市集，並與怪獸之王「哥吉拉」合作，邀請排灣族藝術家打造6米高竹編哥吉拉裝置藝術，除視覺震撼，也要傳達環境永續。

縣府今天下午舉行「2025屏東海口祭」記者會，預告活動將於7月5至6日、12至13日登場。交通旅遊處長黃國維會中表示，今年海口祭以海洋永續為核心，規劃2D漫畫風格海洋市集、海洋演唱會、海洋文化教育，並與全球知名怪獸之王「哥吉拉」跨界合作，邀請泰武鄉排灣族工藝藝術家峇岦嵐偲．旮札涅蘫，運用在地桂竹為主要材料，打造高6米的大型竹編哥吉拉裝置藝術。

交旅處指出，哥吉拉隱喻人類對自然環境破壞與省思，此次竹編哥吉拉現身，不只是視覺震撼，更傳遞海洋保育、環境永續的深層訊息，也象徵地方文化與國際IP的創意融合。

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交旅處表示，此次活動還有全台首創「2D市集」，現場聚集近30輛特別設計與手繪漫畫風格2D彩繪餐車，讓大家走進漫畫世界，並推廣無塑生活、永續消費理念，還有老王樂隊、拍謝少年等20組人氣樂團輪番上陣，搭配海風與港灣夜景，打造屬於屏東夏日音樂慶典，現場還有活動限量哥吉拉周邊商品。

縣府提及，參加海口祭的地點再往南一點就是恆春鎮，歡慶恆春建城150週年，「恆春旅遊購GO節」活動持續至8月31日，民眾只要入住合作旅宿、上傳發票或收據，就有機會抽中包括休旅車、洗碗機、電子衣櫥、黃金、按摩椅、免費住宿券等。（編輯：方沛清）1140605

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屏東縣政府5日舉行「2025屏東海口祭」記者會，預告活動將於7月5至6日、12至13日登場，以海洋永續為核心，規劃演唱會、2D漫畫風格海洋市集，邀請民眾參加屬於屏東的夏日音樂慶典。（屏東縣政府提供）中央社記者李卉婷傳真 114年6月5日
屏東縣政府5日舉行「2025屏東海口祭」記者會，預告活動將於7月5至6日、12至13日登場，以海洋永續為核心，規劃演唱會、2D漫畫風格海洋市集，邀請民眾參加屬於屏東的夏日音樂慶典。（屏東縣政府提供）中央社記者李卉婷傳真 114年6月5日
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