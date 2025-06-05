母騎車自摔亡 基市啟動教育儲蓄戶助國小女兒

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（中央社記者王朝鈺基隆5日電）基隆市李姓女子日前騎機車打滑自摔身亡，李女獨自扶養就讀國小的女兒，消息傳到學校，師生深感悲痛，市府與校方已啟動「教育儲蓄戶」機制，協助接收社會善心捐款。

李女2日上午近8時騎機車送孩子上學後，在上班途中行經基隆市七堵區實踐路，疑從右側要超越客運時因路面積水打滑自摔，李女拋飛卡在路旁水溝，經送醫急救後被宣告不治。

基隆市政府教育處今天表示，第一時間立即與李女女兒就讀的校方密切聯繫，並與校方啟動「教育儲蓄戶」機制，協助接收社會善心捐款，確保女童的學習與生活支持不中斷，並已安排專業輔導資源介入，協助女童逐步走過難關。

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教育處指出，依據「各級學校扶助學生就學勸募條例」規定，學校為扶助經濟弱勢學生就學的勸募行為所得金錢應專戶儲存於教育儲蓄戶，並專款專用於經濟弱勢學生的就學支出與相關支持。

相關實際支用項目，教育處表示，由校方「教育儲蓄戶委員會」審議決定，包含長期教育支出，或其他與學生教育及生活相關的支應用途，確保善款妥善運用。（編輯：戴光育）1140605