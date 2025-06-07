高市府訪團赴美 與姐妹市學院簽教育交流意向書

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（中央社記者林巧璉高雄7日電）高雄市政府訪問團近日至美國與姐妹市金郡（King County）及西雅圖市（Seattle）交流，金郡奧本市的綠河學院並與高市6所高中簽署教育交流意向書，未來將促成台美師生國際互動。

行政暨國際處新聞稿表示，市府訪問團由行國處長張硯卿及教育局長吳立森率隊，5日拜會金郡（King County）及西雅圖市（Seattle）政府與學校，由金郡副郡長吉爾（Karan Gill）代表會晤，雙方分享城市治理與教育創新。

訪問團也見證位於華盛頓州金郡奧本市的綠河學院（Green River College），與高雄市新莊高中、前鎮高中、林園高中、仁武高中、中山高中及小港高中等6所學校簽署教育交流意向書。

張硯卿簡報高雄近年城市轉型，在半導體產業、演唱會經濟、智慧城市等亮眼表現。吳立森則指出，市府推動國際教育交流，透過線上交流，推展至互訪及建立姐妹校。

行國處表示，綠河學院擁有航空維修、工程學、資訊科技等職業導向與STEM課程，與當地產業接軌，在國際教育領域享有盛譽。其中探索學院（Discovery Academy）是專為美國小六到高中生設計職涯探索的短期課程，訪團也為台灣學子爭取對等的機會。

高市府訪團此行也拜會西雅圖市政府，與府際關係辦公室主任哈希米（Mina Hashemi）與教育及早教處長夏培爾（Dwane Chappelle）會晤。

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吳立森表示，將全力促進國際教育發展，深化與美國教育機構的合作網絡，為學生打造多元、具全球競爭力的學習環境。

張硯卿指出，高雄與美國姐妹市金郡、西雅圖的交流面向涵蓋節慶互訪、教育、農產行銷、消防專業等領域，此行在教育領域開啟更多合作機會，未來將持續打造互惠永續的國際城市夥伴關係。（編輯：謝雅竹）1140607