桃環局稽查中油桃煉廠發現違法缺失 告發要求改善

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（中央社記者葉臻桃園9日電）桃園市環保局今天表示，經稽查中油桃園煉油廠，發現製程設備有2處洩漏超標、部分作業程序管線與許可不符、柴油用量超過去年度核准量等多項違法缺失，已告發並要求限期改善。

桃園市政府環保局今天向媒體表示，市府為強化對企業環境保護、消防安全與職業安全的監督管理啟動「三安專案」，以「環安、消安、職安」為核心，針對污染排放量高、陳情熱點多的高風險事業體，展開跨局處聯合稽查。

環保局表示，4日即會同消防局與勞檢處至中油桃園煉油廠實施2波突襲稽查，第一波於上午進行，查獲製程設備有2處洩漏超標，部分作業程序管線與許可不符，皆已依「空氣污染防制法」第20條與第24條告發，最高可開出新台幣2000萬元罰鍰；另也針對排放管道（P34D）採集異味樣本，若檢測結果超標，將依法從重裁罰。

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環保局表示，第二波於晚間進行，檢查消防設備、防火管理與保安措施，未發現明顯缺失；勞檢處則查獲第二媒組工場有3項職安缺失，包括壓力錶損壞、蒸氣排放處未設警示與防護、壓縮機房旁側缺乏護欄與警告標誌等，違反職安相關法規，將移請職安署依法處理。

環保局表示，在夜間也發現，桃園煉油廠柴油用量超過民國113年度核准量，將依「空污法」第24條裁處，最高可罰2000萬元，同時也採集放流水進行分析，若驗出超標，將依「水污法」第7條裁罰。（編輯：張銘坤）1140609