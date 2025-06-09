彰濱海FUN一夏7/5開跑 SUP立槳煙火秀精彩夏夜可期

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（中央社記者吳哲豪彰化9日電）暑假將至，彰化縣政府7月5日至8月10日，每逢週六日在彰化慶安水道舉辦慶安水樂園活動；縣府指出，今年除安排SUP立槳、水上自行車外，開幕還有6分鐘璀璨煙火秀，精彩可期。

彰化縣政府今天發布新聞，為迎接即將到來的暑假，縣府將在慶安水道舉辦「彰濱~海FUN一夏」慶安水樂園活動，日期在7月5日至8月10日的週六、日。

縣府指出，今年慶安水樂園有SUP立式划槳、獨木舟、水上自行車及龍舟版立槳活動等；另外，安排海洋市集及氣墊水樂園等闖關遊戲，不同年齡層在水樂園可以找到不同玩法。

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縣府表示，活動有4大亮點，第一首推夜間立槳活動，民眾可一邊划船，一邊欣賞西濱白色海豚屋夜景；第二是4人座遮陽腳踏船，親子跟朋友可以一起同樂；第三是夏日音樂派對，開幕當天邀請到在地學生團體、Live Band，以及Z世代新興樂團「好樂團」，讓活動更加熱鬧。

縣府表示，開幕當天只要穿著花襯衫，就可獲得限量版游泳圈造型杯座，還有無酒精飲料1罐，送完為止，千萬不要錯過；第四是開幕有6分鐘璀璨煙火秀，搭配自然生態教育中心的水面倒影、星空、煙火、水光交錯，要讓鄉親留下最難忘夏夜回憶。（編輯：陳仁華）1140609