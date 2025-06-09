花蓮陽光電城淪蚊子館 縣府：強震後屢流標盼委專業

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（中央社記者李先鳳花蓮縣9日電）花蓮東大門夜市旁陽光電城，名稱多次變更，卻無穩定營運，議員質疑花公帑、人民納稅錢，規畫方向不明；縣府指出，強震後觀光慘澹，多次招標流標，盼委專業團隊經營。

陽光電城設立時獲中央新台幣2億餘元補助，鋼構建物上方有1000多片太陽能板，2009年啟用後，每年發電量換算成電費僅40多萬元，遠不如預期；後來雖經多個協會、業者承租使用，仍無以為繼而撤離，閒置空間遭民眾譏為「蚊子館」。

花蓮縣政府曾以3D彩繪美化，4年前提計畫獲得國發會花東地區永續發展基金挹注，轉型為原住民文創產業旗艦館，2021年轉型為原住民族文創產業聚落空間，工程雖已完工，但還沒開始營運。

無黨籍縣議員簡智隆今天在縣政總質詢指出，從2009年陽光電城，到2019年原住民族文創旗艦館，2021年又改名為原住民族文創產業聚落空間，名稱一直換，但至今都還沒辦法看到穩定營運場館。

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花蓮縣政府原住民行政處長馬呈豪答詢表示，園區建物1至2樓工程完工已可使用，但3樓是加蓋的，去年地震周邊有多棟建築倒塌，因此謹慎起見，要先做地質探勘，預計8、9月能取得3樓使用執照。

馬呈豪說，希望委由專業團隊經營，並透過精準行銷策略吸引人潮，已多次辦理招標卻都流標，今年2月邀請知名咖啡品牌來評估進駐可行性，至今無下文，推測可能與花蓮目前觀光環境不佳有關，將持續與業者溝通，期盼年底能委由專業團隊進駐。（編輯：陳仁華）1140609