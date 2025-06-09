清水岩露營區電費爭議 彰化縣府討562萬僅判53萬

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（中央社記者鄭維真彰化9日電）彰化社頭清水岩溫泉露營區委託營運OT案，縣府認定業者多項缺失解約，並求償562萬餘元電費；彰化地院以縣府未能舉證電費為被告使用等理由，判業者僅須給付53萬餘元。

彰化縣政府城市暨觀光發展處今天回應媒體，指彰化地方法院以「原告無法提供完整分電表用電度數紀錄」為由，推定其餘電費不由業者負擔，顯失衡於舉證責任分配原則，應屬重大事實誤認，此案實際金額與判決金額懸殊，已委託律師於今年4月底遞狀上訴。

根據彰化地院判決書，彰化縣政府與業者於民國109年11月簽立彰化縣社頭清水岩溫泉露營區委託營運OT案投資契約，露營區110年10月3日開幕，期間業者曾繳納3次電費共新台幣40萬餘元給縣府。雙方於113年12月27日終止契約。

縣府主張，縣府根據2個總電表電費，已代墊給台灣電力股份有限公司，業者應繳562萬餘元電費給縣府。

業者表示，縣府所指2個總電表並未依約點交並辦理過戶給他們，理應由縣府自行繳費；且這2個總電表使用區域，縣府尚有部分設施遲未修繕完成，未依約點交，除造成他們營運困難外，縣府為修繕需要也有自行使用這2個總電表，耗電甚鉅。

業者指出，縣府在這2個總電表下各設4個分電表，其中1個分電表由縣府自行使用付費，業者認為他們如要分擔電費至多為53萬餘元；此外，另有1個電表及其使用區域有依約點交，業者自行繳費151萬餘元。

法官認為，原告縣府若確實依約定，將2個總電表由被告自行申設或過戶給被告自行管理使用，就不會有此爭議產生，且縣府未確實管控記錄由被告使用的其餘7個分電表實際用電。

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彰化地院指出，縣府未能舉證電費由被告使用，請求被告繳付爭議電費即屬無據，判被告應給付縣府53萬7261元。

城觀處表示，履約期間業者多次以溫泉瑕疵為由拒不點收，以致電表未能辦理過戶，有爭議2個總電表為園區全區電力來源，且點交面積占全區面積9成以上，地院判決與事實有嚴重出入，會透過上訴爭取應有權益。（編輯：陳仁華）1140609