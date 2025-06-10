議員指新北應重視粉絲經濟促商機 侯友宜允評估

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（中央社記者王鴻國新北10日電）民進黨新北市議員顏蔚慈今天指出，韓國影星李聖經、辛叡恩5月抵台時在三重體育館舉辦見面會，讓粉絲驚豔，應重視粉絲經濟。新北市長侯友宜表示，將盤點思考場館管理。

新北市議會今天進行市政總質詢，顏蔚慈質詢指出，相較高雄市近年持續舉辦大型演唱會帶動觀光不遺餘力，新北市顯然錯失良機，她認為許多韓國明星幾乎週週來台辦小型展演或見面會，場場爆滿。

她表示，新北市雖沒有大巨蛋，但有許多場館都適合舉辦見面會，韓國影星李聖經、辛叡恩5月抵台舉辦見面會，地點不在台北市，反而在三重體育館，結果讓很多粉絲大為好評，更讓很多人很驚豔，也很吃驚。

顏蔚慈指出，體育館管理單位是區公所，維護資源、實力有限，不只舞台燈光懸吊系統無法調整、貓道老舊無法進入，還有舞台承重問題，螢幕音響與後台設備皆不堪使用，也沒有任何電子看板作為宣傳指引，縱使座位區視野極佳，但軟硬體設施相當限制演出，也難以支援更多演藝活動，新北市府應重視發展粉絲經濟。

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侯友宜答詢表示，三重體育館位置很好，位於人口密集地方，但使用多年，設備比較舊，電梯也較少，因此，將重新盤點思考，或由區公所轉局處管理。

新北市民政局長林耀長指出，將邀相關局處檢討，在2個月內提出檢討報告。（編輯：戴光育）1140610