竹縣竹北民宅拆除鷹架倒塌 所幸無人受傷

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（中央社記者郭宣彣新竹縣11日電）竹縣竹北市光明三路與縣政十二街交叉口的1處民宅，今天執行拆除時鷹架倒塌，竹縣府說，因有瞬間強風造成鷹架崩落，導致鄰房遮雨帆布損壞及1輛機車受損，無人受傷。

黃姓民眾告訴中央社記者表示，事發當下傳出巨響，現場倒塌的鷹架約2層樓高，支架呈現扭曲變形狀態，帆布散落街頭，波及附近建物與車輛，所幸當時未有人員經過。

竹北警分局獲報前往現場表示，經確認無人受傷後，並抄登承攬拆除工程的建設公司負責人資料，同時要求施工人員，盡速調派吊車與作業人員，清除倒塌鷹架、恢復交通秩序。

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新竹縣政府提供資料指出，此案為領有建築及拆除執照的危老重建案，是地主家族共同辦理合建，今天拆除拆除業務時，因有瞬間強風造成鷹架崩落，導致鄰房遮雨帆布損壞及一輛機車受損，無人員受傷。

縣府說，獲報立即到現場處理，預計下午4時前拆除損壞的鷹架並恢復道路通行，後續依建築法進行裁罰，另財損部分將依建築爭議處理辦法予以列管，並於建造執照開工前申請解除列管，才准開工。（編輯：林恕暉）1140611