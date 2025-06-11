加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
財經訊息
訊息平台
首頁 / 地方

高市府團訪紐約橘郡簽教育備忘錄 小港高中締姐妹校

2025/6/11 16:55
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蔡孟妤高雄11日電）高市府拓展城市外交與國際教育合作，日前組團拜訪美國紐約州橘郡（Orange County, NY），簽署教育合作備忘錄；此外，小港高中也與橘郡派恩布希高中（Pine Bush High School）締結姐妹校。

美國紐約州橘郡郡長史蒂文．紐豪斯（Steve Neuhaus）3月首度訪高，4月締結姐妹市，市府日前也由行政暨國際處長張硯卿及教育局長吳立森率團回訪橘郡。

高市行政暨國際處今天發布新聞稿指出，高市府訪團此行與橘郡簽署教育合作備忘錄（MOU），推動姐妹市教育合作。吳立森表示，簽署MOU不僅是一紙協議，更是2地學校對未來深度交流的承諾，盼為師生創造更豐富國際學習機會與合作平台，深化兩市青年世代連結。

此外，高市府訪團也前往橘郡派恩布希高中（Pine Bush High School），在橘郡多名局處首長見證下，高雄市小港高中與派恩布希高中完成姐妹校協議書簽署。

google news透過 Google News追蹤中央社

派恩布希高中校長艾倫．霍普邁爾（Alan Hopmayer）則介紹派恩布希高中目前有1800名學生，並全程陪同導覽校園，安排不同專長教師引領參訪；橘郡副郡長哈利．波爾（Harry Porr）也率多名局處首長共同與高雄訪團會談。

張硯卿表示，此次除回訪橘郡，也前往奧勒岡州波特蘭、華盛頓州金郡及西雅圖共4個姐妹市，強化城市間官方關係，並促成教育合作；未來市府也將持續與國際城市建立穩定長期合作關係，推動教育、經貿、智慧城市等多元交流。（編輯：陳仁華）1140611

#張硯卿
#高雄市
#吳立森
#行政暨國際處
張硯卿
高市府訪團赴美 與姐妹市學院簽教育交流意向書2025法國生活節在高雄落幕 3天共湧逾16萬人潮
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

70
更多編輯台推薦新聞：