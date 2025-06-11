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新北公告瘦身美容業納入特定行業 杜絕色情進駐

2025/6/11 19:54
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（中央社記者王鴻國新北11日電）新北市經發局今天表示，「瘦身美容業」提供舒壓場所，但有不肖業者從事色情行業違反善良風俗並涉妨害風化，今天公告列入特定行業，透過警政管制，杜絕不肖業者進駐。

新北市經濟發展局發布新聞稿指出，「瘦身美容業」及「按摩業」提供舒壓場所，本為合法健康產業，提供市民身心放鬆與舒壓管道，原出發點良善，但部分不肖業者涉掛羊頭賣狗肉藉登記名義從事色情勾當，影響治安與社會風氣。

經發局表示，繼112年將「按摩業」納入特定行業後，配合近期警方查緝不法常見的業態，擴大納管範圍，今天公告將「瘦身美容業」列入特定行業，透過警政機制，從源頭管理到加強查緝，杜絕不肖業者進駐。

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經發局指出，市府對於此類按摩舒壓場所將加強實質審查與稽核，必要時聯合警政單位進行實地訪查，全面阻斷非法營業模式。

若經查獲涉及妨害風化、色情行業經營等違法行為，經發局表示，將列為重點查緝對象，呼籲業者自律守法，切勿心存僥倖以合法掩護非法。（編輯：戴光育）1140611

#經發局
#新北
#經濟發展局
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