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火葬場說明會引發衝突 彰縣府：廣蒐民意送環評審查

2025/6/12 16:52（6/12 17:23 更新）
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彰縣規劃興建火葬場辦說明會引發衝突，縣府民政處長劉玉平說明，民眾意見會納入環境影響說明書，送環評委員審查。 （中央社檔案照片）
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（中央社記者吳哲豪彰化12日電）彰縣規劃興建火葬場辦說明會引發衝突，縣府民政處長劉玉平在議會說明，為廣泛蒐集意見，才會在彰化市及芳苑鄉辦說明會，民眾意見會納入環境影響說明書，送環評委員審查。

彰化縣政府規劃在彰化芳苑鄉設火葬場，5月27日在彰化市及芳苑鄉福海宮舉辦說明會，反對設火葬場民眾成立芳苑反火葬場自救會，前往說明會場抗議，其中在福海宮說明會，有民眾下跪請求縣府撤銷火葬場，也有群眾不滿會場遭管制，與員警數度爆發衝突，有人因推擠摔傷骨折送醫。

彰化縣議會定期會議程今天安排綜合討論，彰化第八選區（芳苑鄉、二林鎮、大城鄉、竹塘鄉）選出的民進黨縣議員洪子超，詢問縣府民政處日前舉辦火葬場說明會合法性。

劉玉平則說明，當時舉辦的是公開說明會而非公聽會，且為了廣泛蒐集民眾意見，才會在彰化市及芳苑鄉各舉辦1場，當時也為了安全考量，管制人員進出。

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洪子超質疑當天會場外民眾人數遠多於場內，且聽不到說明會內容；劉玉平解釋，他們在會場外也架設廣播系統，讓場外的人也能聽到內容，2場說明會蒐集到的意見書超過1000份，內容大同小異，也顯示民眾即使無法進入會場，但也能以書面方式表達意見。

劉玉平指出，民眾支持與反對意見都有，民政處已歸納出來，他們除了會回覆民眾意見外，也會把相關內容納入環境影響說明書，送中央機關給環評委員審查。（編輯：陳仁華）1140612

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