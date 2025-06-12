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花蓮大雨秀姑巒溪水位漲 富里鄉3便道暫無法通行

2025/6/12 17:14（6/12 17:16 更新）
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受熱帶低壓及大低壓帶影響，花蓮雨勢不斷，導致秀姑巒溪水位上漲，淹沒富里鄉崙天便道，鄉公所12日下午已緊急封閉、不開放通行。（富里鄉公所提供）中央社記者李先鳳傳真 114年6月12日
受熱帶低壓及大低壓帶影響，花蓮雨勢不斷，導致秀姑巒溪水位上漲，淹沒富里鄉崙天便道，鄉公所12日下午已緊急封閉、不開放通行。（富里鄉公所提供）中央社記者李先鳳傳真 114年6月12日
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（中央社記者李先鳳花蓮縣12日電）花蓮降雨不斷導致秀姑巒溪水位上漲淹沒富里鄉崙天便道，鄉公所今天下午3時已緊急封閉；蚊子洞便道經勘查已被沖毀，加上明里便道將預警性封閉，當地3條便道暫無法通行。

富里鄉公所表示，經派員到現場勘查，除崙天便道被淹沒，秀姑巒溪水水位距離明里便道橋台約1.5公尺，為顧及鄉親安全，將於晚間6時預警性封閉，接下來視降雨情況開放通行或繼續封閉便道，籲請鄉親注意公告並請見諒。

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橫跨秀姑巒溪的崙天、明里大橋，2022年因918地震損壞，縣府已拆除展開原地重建工程，並暫時在溪底搭設便道。蚊子洞橋則橫跨鱉溪，2023年9月因海葵颱風豪雨影響，造成橋面變形沉陷而封閉橋梁，縣府也已進行復建工程，同時於下游側另興建混凝土溪底臨時便道，暫時提供通行，但一遇大雨，溪底便道就被沖毀。

花蓮縣政府農業處長陳淑雯告訴中央社記者，接獲鄉公所提報，昨天才把蚊子洞便道沖走的缺口補實，今天又被大雨沖毀；復建工程原本預計今年中完工，卻頻頻下雨，工程勢必延宕，待天氣好轉，會要求施工單位加緊趕工，讓鄉親能有安全回家的路。（編輯：黃名璽）1140612

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