暑期營隊報名收不到驗證信 南瀛天文館籲填正確網域

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（中央社記者楊思瑞台南12日電）台南市南瀛天文館預定從7月初起推出暑期營隊，報名情形踴躍，近期館方接獲部分家長反映收不到報名驗證信，調查發現是報名者輸入電子郵件網域錯誤，呼籲正確填寫資料。

台南市政府文化局今天發布新聞稿指出，南瀛天文館長期以來推動天文、科普已見成效，每年暑假舉辦各種主題營隊更大獲好評，每次開放報名總是很快就額滿，今年擴大舉辦，從7月初起推出12梯次包含DIY、夜宿、親子、跨館、跨域5大主題營隊，報名情形踴躍。

館方指出，為便利家長申請，設計線上報名，只要先到官網申請，收到驗證信後，就可進行後續報名作業，但近日接獲部分家長以電話詢問，指稱一直沒有收到驗證信，擔心無法報名活動，讓孩子失望；還有家長說，換了多組信箱嘗試，都沒下文，懷疑是館方系統出問題。

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館方指出，經清查後發現類似情況不少，原來家長填寫資料時，輸入的電子郵件網域是「gmail.com.tw」，而非正確的「gmail.com」，導致系統無法順利寄送驗證信，當然就石沉大海，在發現問題後順利解決。

館方指出，許多家長誤以為Gmail信箱要加上台灣網域，輸入了gmail.com.tw，其實只需要gmail.com就可以，提醒家長或學生填寫報名資料務必仔細，以免耽誤報名程序錯失屬意活動，遇到報名相關問題，可隨時透過館方服務電話或電子郵件與工作人員聯繫。（編輯：陳仁華）1140612