前鎮漁港多功能運銷中心排水及動線 邱議瑩協調改善

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（中央社記者蔡孟妤高雄12日電）高雄前鎮漁港多功能水產運銷中心日前大雨導致排水不良，加上施工影響漁獲販售區動線，引發批評；民進黨立委邱議瑩今天邀相關單位前往視察，要求儘速改善缺失。

高雄前鎮漁港正在新建多功能水產運銷中心，但因日前大雨導致排水不良，加上工程施工影響漁獲販售區動線，讓漁民與攤商抱怨連連。

邱議瑩今天協同農業部漁業署副署長陳建佑、內政部國土署、高雄市政府海洋局、高雄區漁會等單位一同會勘，要求在汛期來臨前，儘速改善現有問題與缺失，所有作業趕工如期完成，讓攤商安心工作。

邱議瑩指出，多功能水產運銷中心工程正在進行，但販售區動線規劃不佳、交通不便，已影響漁民作業及消費者採買意願，衝擊攤商生計；日前豪雨更讓排水系統問題浮上檯面，凸顯改善急迫性。

邱議瑩認為，應先開放B區空間，讓原本位於C區攤商先行移至B區營運，待C區工程後續施作；原C區營運場域施工完成後，協調規劃作為攤商與民眾的臨時採買停車場，並兼顧卸魚作業區使用需求。

此外，多功能水產運銷中心預計7月底完工，未來，下午市也將進駐設攤，邱議瑩表示，若早市攤商有意願延長營運至下午，也將統整劃設專區，方便民眾採買、活絡市場經濟。

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對此，高雄市政府海洋局表示，對於邱議瑩與漁民、攤商所反映各項問題，將全力配合改善。

海洋局表示，目前針對販售區排水與滲漏問題，已於6月4日完成主要管線接通作業；後續將依照會勘結論，逐項檢視工程品質、加強動線指引，並配合攤商分區遷移需求，調整施工節奏，確保市場營運不中斷。（編輯：陳仁華）1140612