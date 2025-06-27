彰化縣發防救災工具包 提升村里應變及避災能力

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（中央社記者鄭維真彰化27日電）彰化縣政府編列預算，購置1萬個防救災工具包給村里長、鄰長等基層防災人員，希望提升災害發生的即時應變及避災能力，近日會配送至各鄉鎮市，由公所協助發放。

彰化縣政府今天舉行防救災工具包發放記者會，與會的彰化縣長王惠美表示，縣府編列新台幣1500萬元預算，購置1萬個工具包，內有雨衣、雨鞋、附頭燈安全帽、指揮棒、防護手套、手電筒、電子哨、警示帶、簡易急救醫藥包、收音機、急救毯及全民國防手冊等物品。

王惠美說，防救災工具包兼具避災、防護、照明、指揮等多項功能，發放給村里長、鄰長、公所民防團團長及民防團幹事等重要基層防災人員，近期將配送到各公所指定地點，由公所發放。

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王惠美表示，隨極端氣候加劇，颱風與地震對地方威脅日益增加，防救災工具包提供第一線人員基本保護與應變工具，縣府於6月也舉辦2場教育訓練，加強基層人員防災應變能力，守護民眾安全，要實現「災前充分準備、災中有效應對、災後迅速恢復」目標。

王惠美說，縣府重視防災工作，今年下半年度消防局將輔導溪州等9個鄉鎮公所，進行避難收容處所暨防災協作中心演練，警察局也將於7、8月規劃全縣26鄉鎮市民防團常年訓練。此外，10月、11月將舉行一系列防災教育日活動，強化各機關應變能力，提高民眾防災意識。（編輯：李錫璋）1140627