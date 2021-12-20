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2022跨年
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2022跨年4/24

高雄再公布跨年卡司 Leo王、ØZI將獻唱新曲

2021/12/20 12:07（12/20 12:51 更新）
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高雄市政府20日再公布跨年高流舞台卡司，將有「嘻哈金曲歌王」Leo王登台。（高雄市政府提供）中央社記者曾以寧傳真 110年12月20日
高雄市政府20日再公布跨年高流舞台卡司，將有「嘻哈金曲歌王」Leo王登台。（高雄市政府提供）中央社記者曾以寧傳真 110年12月20日
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（中央社記者曾以寧高雄20日電）繼宣布伍佰會在高雄跨年蓬萊舞台帶粉絲一起倒數迎接2022年後，高雄市政府今天再宣布高流舞台將由將有嘻哈金曲歌手Leo王、ØZI登台，2人也表示將分別帶來自己的新歌。

高雄市政府上週宣布跨年蓬萊舞台將有浩角翔起主持，並請來搖滾教父「伍佰&China Blue」壓軸倒數。市府今天再以新聞稿公布跨年高流舞台卡司，將有「嘻哈金曲歌王」Leo王登台、「嘻哈金曲新人王」ØZI則負責跨年前壓軸。

高雄市政府表示，台灣燈會明年將重返高雄，「2022高雄跨年晚會」以雙舞台、雙製播，呼應燈會雙場域；其中「高流舞台」在高雄流行音樂中心、「蓬萊舞台」則在高雄港棧庫群，雙舞台隔海進行搖滾、嘻哈音浪大PK，並由大港橋串連二大舞台，民眾可以近距離兩邊跑場。

Leo王表示，這次跨年要帶來新歌「白飯」，他說自己當初就是在今年高雄大港開唱發表這首歌，當時歌迷的熱情迴響給了他很多信心，期待這次能用這首歌炒熱跨年氣氛。Leo王也說，自己大學前都住在高雄，會騎摩托車之後也常去西子灣看猴子，「我對猴子似乎有莫名的興趣」。

第一次站上跨年舞台就是在高雄的ØZI，將在跨年前壓軸登場，甫推出全新單曲「HAIR TIE」的他也透露將為大家帶來新歌迎接新年。他說，高雄說是一個很熱情的城市，就跟它的氣溫一樣，每次來高雄不管是演出或是跟朋友hang out，都可以感受到各種熱情。

兩人也分別向歌迷喊話，邀請大家一起來高雄跨年。Leo王說，「海邊，山邊，還有音樂，多好，歡迎大家來高雄一起跨年！」ØZI也希望，大家能一起在高雄，感受高雄熱情的溫度。（編輯：黃世雅）1101220

高雄市政府20日再公布跨年高流舞台卡司，「嘻哈金曲新人王」ØZI負責跨年前壓軸。甫推出全新單曲「HAIR TIE」的他也透露將為大家帶來新歌迎接新年。（高雄市政府提供）中央社記者曾以寧傳真 110年12月20日
高雄市政府20日再公布跨年高流舞台卡司，「嘻哈金曲新人王」ØZI負責跨年前壓軸。甫推出全新單曲「HAIR TIE」的他也透露將為大家帶來新歌迎接新年。（高雄市政府提供）中央社記者曾以寧傳真 110年12月20日
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