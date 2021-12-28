更多編輯台推薦新聞：
foodpanda年度外送排行奶茶首度奪冠 台北最愛甜不辣
生活

foodpanda年度外送排行奶茶首度奪冠 台北最愛甜不辣

數位疫苗證明怎麼申請？入境哪些國家可用？QA一次看
生活

數位疫苗證明怎麼申請？入境哪些國家可用？QA一次看

日本大雪照片直擊 電車開門竟見雪牆、麥當勞叔叔只露半顆頭
國際

日本大雪照片直擊 電車開門竟見雪牆、麥當勞叔叔只露半顆頭

前進2021新聞現場 照片回顧年度大事
專題

前進2021新聞現場 照片回顧年度大事

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 娛樂

印度巨星沙爾曼汗遭蛇咬 送醫治療無大礙

2021/12/28 20:10（12/28 20:18 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社新德里28日綜合外電報導）素有「壞小子」稱號的印度寶萊塢巨星沙爾曼汗（Salman Khan）自己爆料，他最近在位於孟買郊外的家中試圖將蛇趕走，卻不小心被蛇咬到兩次，送醫治療6小時後已無大礙。

在印度擁有如神一般地位的沙爾曼汗表示，在慶祝他的56歲生日（12月27日）之前，他於25日晚上用棍子想將跑進家中的蛇挑出屋外，結果這條蛇纏繞住棍棒後隨棍而上。

他被咬之後，當地村民驚慌大喊，要他盡快送醫。他說：「當時造成了不小的騷動，這條蛇有些毒性，我又被咬了一次。」

沙爾曼汗被注射抗蛇毒血清，於26日留院觀察6小時後出院。

儘管沙爾曼汗是寶萊塢最受歡迎的巨星之一，但他的爭議不少。

沙爾曼汗2002年酒後駕車，撞死1名睡在人行道上的遊民逃逸，遭法院判處有期徒刑5年，但孟買高等法院於2015年推翻有罪判決。

2018年，他因涉嫌在20年前偷獵瀕臨絕種的兩頭印度黑羚，遭法院判刑5年，及罰金1萬盧比（約3700元新台幣），他否認犯行，也仍可對這項判決提出上訴。（譯者：陳昱婷/核稿：陳正健）1101228

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族