印度巨星沙爾曼汗遭蛇咬 送醫治療無大礙

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（中央社新德里28日綜合外電報導）素有「壞小子」稱號的印度寶萊塢巨星沙爾曼汗（Salman Khan）自己爆料，他最近在位於孟買郊外的家中試圖將蛇趕走，卻不小心被蛇咬到兩次，送醫治療6小時後已無大礙。

在印度擁有如神一般地位的沙爾曼汗表示，在慶祝他的56歲生日（12月27日）之前，他於25日晚上用棍子想將跑進家中的蛇挑出屋外，結果這條蛇纏繞住棍棒後隨棍而上。

他被咬之後，當地村民驚慌大喊，要他盡快送醫。他說：「當時造成了不小的騷動，這條蛇有些毒性，我又被咬了一次。」

沙爾曼汗被注射抗蛇毒血清，於26日留院觀察6小時後出院。

儘管沙爾曼汗是寶萊塢最受歡迎的巨星之一，但他的爭議不少。

沙爾曼汗2002年酒後駕車，撞死1名睡在人行道上的遊民逃逸，遭法院判處有期徒刑5年，但孟買高等法院於2015年推翻有罪判決。

2018年，他因涉嫌在20年前偷獵瀕臨絕種的兩頭印度黑羚，遭法院判刑5年，及罰金1萬盧比（約3700元新台幣），他否認犯行，也仍可對這項判決提出上訴。（譯者：陳昱婷/核稿：陳正健）1101228