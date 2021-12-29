「金牌特務」前傳強勢回歸 解密特務起源

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（中央社記者王心妤台北29日電）英國導演馬修范恩2015年推出「金牌特務」獲好評，隔2年又推出續集「金牌特務：機密對決」，而探索金士曼特務起源的前傳「金牌特務：金士曼起源」則於明天上映。

「金牌特務」2015年上映後，不僅捧紅年輕男演員泰隆艾格頓（Taron Egerton），也讓英國資深男星柯林佛斯（Colin Firth）的熟男魅力席捲全球，片中名言「禮儀成就不凡」（Manners Maketh Man.）更被廣泛討論。

「金牌特務」前傳中帶領觀眾回到第一次世界大戰，根據真實事件改編，由在「哈利波特」系列電影中飾演「佛地魔」的雷夫范恩斯（Ralph Fiennes）及演員萊斯伊凡（Rhys Ifans）化身「妖僧」拉斯普丁同場飆戲。

「金牌特務：金士曼起源」延續前兩集傳統，雙人搭檔將由雷夫范恩斯搭配年輕演員哈里斯迪金森（Harris Dickinson）變身神秘特務。

雷夫范恩斯曾說：「這部片最大的關鍵就是父子關係，這也是吸引我接下這部電影的原因之一」，他透露片中所有被允許的動作戲都會盡可能完成，更打趣說：「如果他們請出我的替身，我都會有點生氣」。

「金牌特務：金士曼起源」將於明天上映。（編輯：陳仁華）1101229