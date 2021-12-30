陳昇第28度跨年開唱 談王力宏婚變勸不要「靠勢」

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（中央社記者王心妤台北30日電）歌手陳昇今天為「麗春」跨年演唱會總彩排，談到歌手王力宏婚變，陳昇說這樣的事情有可能不是1、2天，婚姻跟東西一樣壞了應該修，不要「靠勢」（意指仗勢得意忘形）。

陳昇將於明晚舉辦第28次跨年演唱會，並邀請當年一起當兵的空軍軍樂隊同袍，加上新寶島康樂隊成員阿Van、黃連煜一起登台，今天也搶先演唱Summer跟阿喜A車車，預演跨年的熱鬧氣氛。

陳昇與妻子結婚超過30年，談及經營婚姻之道，陳昇表示，婚姻過程並不是一路平順，中間也有經歷暗潮洶湧，「我喜歡一個說法，有點老套，有對夫妻上台領模範夫妻獎，被問怎麼維持，他說以前東西壞掉就拿去修理，你們現在都換新的，現在換新都很容易，現代婚姻現在看起來確實有點兒戲。」

陳昇也說自己念舊，車子開了23年仍不想換車，只是不斷修理延長壽命，「我跟夫人就是互相修理，有狀況就修理，跟老車子一樣，不是說分就分掉，換一個新的。」陳昇也跟妻子說好別輕易說出「離婚」，離婚並不能解決問題。

近日酒駕事件頻傳，陳昇則說：「有些人實在是講都講不聽，亂世要用重典，這樣是對的，撞死自己就算了，撞死無辜的人，大半生活在陰影底下。」（編輯：張芷瑄）1101230

歌手陳昇（中）跨年夜開唱幾乎已成近年固定橋段，僅2020年他因病無奈告假，今年跨年夜則將舉辦「麗春」演唱會陪民眾開心迎接2022年，30日下午進行彩排。中央社記者郭日曉攝 110年12月30日

「麗春–陳昇2022跨年演唱會」31日晚間將熱鬧展開，去年跨年因病告假的歌手陳昇（中）今年回歸台北國際會議中心開唱，要陪伴大家一同開心迎接2022年。中央社記者郭日曉攝 110年12月30日

歌手陳昇每年舉辦跨年演唱會幾乎已成慣例，2020年他因為生病告假一次，31日將舉辦第28次的跨年演出，現場門票早已銷售一空，30日下午進行彩排。中央社記者郭日曉攝 110年12月30日

歌手陳昇（前）31日跨年夜將用歌聲陪伴眾人迎接嶄新的2022年到來，這是他第28次舉行跨年演唱會，主題為「麗春」，30日下午率領演出團隊進行總彩排。中央社記者郭日曉攝 110年12月30日