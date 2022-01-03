「蜘蛛人：無家日」續發威 替北美票房注活水

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（中央社洛杉磯2日綜合外電報導）「蜘蛛人：無家日」再度稱霸北美票房，北美院線聯盟（Exhibitor Relations）數據指出，蜘蛛人最新章週末在美加進帳約5270萬美元，上映第3週成績已破6億美元大關。

法新社報導，「蜘蛛人：無家日」（Spider-Man: No Way Home）上週全球票房已破10億美元，而索尼這部超級英雄片的強勁表現，替正奮力自COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情復甦的電影業注入令人欣喜的活力。

隨著影迷再度攜家帶眷回電影院看戲，環球動畫音樂劇續集「歡樂好聲音2」（Sing 2）有令人刮目相看的1960萬美元收入，12月31日至1月2日期間票房排名第2。

這部片有著堅不可摧的配音卡司，包括「藥命俱樂部」奧斯卡影帝馬修麥康納（Matthew McConaughey）、「為你鍾情」奧斯卡影后瑞絲薇絲朋（Reese Witherspoon）、漫威「黑寡婦」史嘉蕾喬韓森（Scarlett Johansson），連愛爾蘭天團U2主唱波諾（Bono）都參一腳。

然而，其他片表現就沒有這麼好了。排名第3的是「金牌特務：金士曼起源」（The King's Man），票房僅450萬美元。

排名第4的是真人真事改編的「美國失敗者」（American Underdog），收入410萬美元。

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第5是科幻系列的前傳「駭客任務：復活」（The Matrix: Resurrections），進帳380萬美元。美國娛樂業界週刊「綜藝」（Variety）稱，對這部製作成本高達1.9億美元的電影來說，這樣的表現堪稱「災難」。

排名第6至第10的電影依序為：「西城故事」（West Side Story），210萬美元；「魔鬼剋星 未來世」（Ghostbusters: Afterlife）140萬美元；「甘草糖披薩」（Licorice Pizza），125萬美元；「約旦的旅程」（A Journal for Jordan）120萬美元；「魔法滿屋」 （Encanto），110萬美元。（譯者：蔡佳敏/核稿：嚴思祺）1110103