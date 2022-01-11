郭書瑤揪友邊跑邊主持 挑戰一季完成全馬距離

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藝人「瑤瑤」郭書瑤首次獨挑大梁 ，扛起旅遊實境節目「旅跑應援團」主持棒，將和藝人好友邊跑邊旅行。（衛視中文台提供）中央社記者葉冠吟傳真 111年1月11日

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（中央社記者葉冠吟台北11日電）藝人郭書瑤最近首次獨挑大梁，接下外景旅遊實境節目「旅跑應援團」主持棒，挑戰全季13集累積跑完42公里，相當於一次全程馬拉松比賽長度，並邀藝人好友們邊跑邊交心。

目前「旅跑應援團」已錄製5集，邀請到藝人劉品言、鄭茵聲、詹子晴、蔡旻佑及江宏傑參與，和郭書瑤共同用雙腳走遍全台各地私房景點。

今天舉辦首播記者會時，郭書瑤表示，這群演藝圈好友們都是排除萬難力挺出席節目。記者會上劉品言更特別以電話獻「聲」祝福郭書瑤節目收視長紅。

郭書瑤爆料，劉品言事先曾警告過自己不准邀請她，因為她不愛跑步，收到邀約時，還傳訊息臭罵自己一頓：「誰跟妳說我要去的！誰說妳可以邀請我！」但還是義氣十足來節目陪跑。郭書瑤笑說：「來了之後她還是把所有的事情都完成，她愛我愛到願意為了我上天下海、煮飯、抓魚，什麼事情都做了。」

特別的是，江宏傑是節目組特別邀來的「魔鬼教練」，郭書瑤與江宏傑先前並不熟，節目組擔心兩人都不愛講話，可能會陷入尷尬氛圍，特別安排許多體能訓練挑戰，從扛沙包跑步到鋸木頭都有，郭書瑤笑說光是這集兩人就跑了5公里。

不過讓郭書瑤驚訝的是，雖然兩人才剛認識，但在拍攝過程，江宏傑卻相當真摯和她分享許多內心話，包含獨自帶孩子的點滴，讓郭書瑤稱讚「小傑是很棒的爸爸」。

「旅跑應援團」於14日起每週五晚上10時，在衛視中文台播出。（編輯：張雅淨）1110111