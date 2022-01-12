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「素還真」3個月雕48秒特效 求真實火燒百萬場景

2022/1/12 11:37（1/12 13:00 更新）
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（中央社記者王心妤台北12日電）布袋戲電影「素還真」將於春節上映，昨天釋出的花絮中提到，電影大手筆搭建實景，為了呈現火焰真實感，不惜放火燒掉價值新台幣百萬元的場景；更花了近3個月只為雕琢48秒特效。

「素還真」皆採用實景拍攝，共搭建10個主場景，考慮戲偶尺寸僅有真人身高的一半，因此場景都需要按比例打造。片中特殊場景「詭洞」，為了容納180公分高的巨獸「球尾麒麟」，直接在攝影棚內打造出12立方公尺大的洞窟，為了在畫面呈現陽光打在樹林間透出的「自然間隙光」，也用環狀的葉網天花板，並將場景升到8公尺高空處拍攝。

不只實景搭建，「素還真」也同樣以人工實拍完成，無論是濺血、爆破、飛沙走石等畫面都耗時許久才拍攝完成，其中一幕火燒戲，更是直接燒掉場景。導演鄭保品表示，「很緊張，燒了就不能補拍，必須在顧及畫面及操偶師的人身安全下小心謹慎」。

監製黃亮勛則說，燒場景是個風險大的行動，「但火的真實動態和擾動感，透過高格攝影呈現出來，是特效無法做到的，效果我們非常滿意」。

團隊也在特效下足功夫，為了讓片中巨獸說話時，能有自然黏稠的「口水噴濺」畫面，特效團隊花了近3個月才完成僅播出48秒的畫面。視覺特效總監丁子秦表示，「最難的是要讓口水看起來自然，希望所有互動都更有真實感」。

「素還真」將於28日全台上映。（編輯：陳仁華）1110112

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