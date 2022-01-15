台星合製刺心切骨 曹佑寧劉修甫苦練擊劍9個月

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（中央社記者王心妤台北15日電）台灣與新加坡合製電影「刺心切骨」昨天開鏡，電影以「擊劍」為主題也帶出家庭關係，演員曹佑寧和劉修甫事前已接受9個月的擊劍訓練，演員丁寧則說是從影後最困難的演出。

「刺心切骨」由曾來台拍攝2部短片的導演劉慧伶執導，她表示，先前來台拍片正好遇到台灣媒體報導捷運隨機殺人事件，當時凶手父母與弟弟不同的反應，讓她想到自己與自閉症哥哥的生活過程，「我在創作中更明白哥哥的重要性，希望透過電影傳達無條件的愛。」

劉慧伶曾是新加坡擊劍代表隊國手，因此格外要求演員專業性與真實性，劇組在籌備期間就邀請台灣專業擊劍選手與表演課老師為演員進行特訓，希望表演外，也能重現讓賽事更加真實。

劉慧伶也誇獎曹佑寧與劉修甫的表現，他指出劉修甫飾演的角色就是自己的投射，「我和修甫雖然外在截然不同，但我們在討論之後都深刻體會到愛的意義，全世界只有他可以演。」

「刺心切骨」將在台北、桃園、台中取景，預計2月底殺青，明年完成後製。（編輯：屈享平）1110115