美商索尼隔20年再投資台片 徐漢強「鬼才」獲青睞

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（中央社記者王心妤台北19日電）電影「返校」導演徐漢強去年釋出新片「鬼才之道」前導預告，獲美商索尼影業青睞決定投資，成為繼「臥虎藏龍」、「雙瞳」後相隔約20年索尼影業再投資的台灣作品。

索尼影業曾於2000年投資導演李安執導的「臥虎藏龍」，不僅讓華人武俠魅力橫掃全球，更摘下奧斯卡最佳外語片大獎；2002年則投資導演陳國富執導的「雙瞳」，此次索尼影業相隔約20年再投資台灣作品「鬼才之道」，將投下超過百萬美元，也獲得電影全球發行與翻拍版權。

索尼影業總公司國際製片部門聯合主管麥可瑞夫金（Michael Rifkin）表示，團隊一開始看到前導片就愛上這個案子，「鬼才之道」示範台灣能為世界帶來高概念故事，「我們很開心能再次與牽猴子合作，支持台灣蓬勃發展的本土電影，特別難得是在全球疫情期間，台灣仍展現極高的彈性創作力，而我們也會持續關注投資亞洲市場。」

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「鬼才之道」出品人、監製李烈表示，一直以來都希望將台灣內容帶往國際市場，索尼影業願意投資是往前的一大步，「希望這個好消息能刺激台灣電影產業繼續拍下去。」

本片監製之一李耀華曾擔任國際名導盧貝松（Luc Besson）電影「露西」來台取景製片，她表示，「我們共同的目標就是把片子拍好，讓觀眾看到不同面貌卻又能打動人心的喜劇片。」（編輯：張雅淨）1110119