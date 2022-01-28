群星響應「早餐」首映 周興哲李沐為防疫視訊現身

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

電影「我吃了那男孩一整年的早餐」27日晚間首映，演員周興哲與李沐因足跡與確診者重疊未到場，以視訊方式線上參與，和演員劉品言（後右3）、大鶴（林鶴軒）（前左2）、婁峻碩（前右1）、大霈（李霈瑜）（後右2）等人留下另類大合照。（華映娛樂提供）中央社記者王心妤傳真 111年1月28日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王心妤台北28日電）電影「我吃了那男孩一整年的早餐」昨晚首映，主演員周興哲與李沐因足跡與確診者重疊未出席，但2人仍透過視訊參與活動與其他演員逗趣對答，最後全員拍下大合照預祝票房大賣。

首映會上，電影公司安排驚喜橋段，讓主持人黃子佼拿著內有「過年看早餐，虎你發大財」的籤筒，邀請演員們依序抽一張，進行排列組合，預祝票房開出紅盤。

周興哲與李沐日前出席品牌活動，與確診者足跡重疊，經紀人說，快篩結果為陰性，但配合COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫，2人昨晚都改以視訊參與首映會。

劉品言片中飾演李沐的母親，30歲演員大鶴（林鶴軒）則「回春」飾演高中生，他自嘲覺得羞愧，打趣說反而想跟年紀差不多的劉品言飾演夫妻，而劉品言聽到玩笑，還作勢從後台衝出來，嚇得大鶴求饒，逗笑現場。

首次演戲的歌手婁峻碩開心交到許多朋友，也透露導演杜政哲給予很多鼓勵，拍攝過程很舒服，最後看到成品，過程幾度哽咽，相當感動。（編輯：張芷瑄）1110128