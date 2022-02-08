瘦子拍MV演上癮 稱若能合作李安尺度沒極限

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王心妤台北8日電）歌手瘦子（E.SO）將推出新專輯EARTHBOUND，他今天出席電台活動表示，演MV有上癮感，之後想挑戰武打動作戲，若有機會和國際名導李安合作，「導演怎麼說就怎麼做」。

瘦子擔任2月Hit Fm聯播網大台柱，今天出席記者會分享新專輯創作理念，他表示EARTHBOUND希望能尖銳批判人性，也跳脫傳統想法，耗時8個月以音樂專輯全立體有聲書概念製作。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

除了音樂表現，瘦子也親自演出MV。他表示，挑戰不同角色有種上癮感，雖然在戲劇上仍是菜鳥，但很喜歡進入角色演出的狀態。他更笑說，若有機會和李安合作，無論尺度，「李安導演怎麼說，就怎麼做」。

瘦子原訂去年8月在台北小巨蛋舉辦個人演唱會，但因為COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情延期，暫定延至今年8月舉辦，但仍要關注疫情狀況。電台今天則送上白蘿蔔與紅蘿蔔祝福整年都有「好彩頭」。（編輯：陳仁華）1110208