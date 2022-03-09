納豆病倒前錄製節目如期開播 製作人暖喊等歸隊

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（中央社記者葉冠吟台北9日電）藝人納豆主持的兒少節目「神廚賽恩師」第2季，雖因他1月腦出血開刀，年後尚未開工，但因錄製存檔足夠，節目如期上檔，製作人更是暖心喊話，歡迎納豆隨時歸隊，要他安心休養。

41歲的藝人納豆1月24日因腦出血緊急開刀，現正努力復健，他的經紀人也向各個工作單位請假到5月。

「神廚賽恩師」由主持人納豆與廚藝科學家史達魯、AI小神廚及兩位主廚助理，帶大家認識許多美味料理手法背後的科學知識，也讓去年納豆入圍第56屆金鐘獎「兒童少年節目主持人獎」。

去年製作第2季節目期間，遇到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情告急，進度大受影響，因此決定將本季分為2階段播出。儘管年後因納豆病況尚未開工錄影，「神廚賽恩師」製作人鄭佳華仍表示：「請納豆安心把身體養好，節目隨時歡迎他回來！」

鄭佳華分享，第2季內容不止廚藝科學，也推出味覺科學系列，剖析酸甜苦鹹鮮的奧秘，「納豆在我們的測試下發現他根本是一位『超級味覺者』，味覺比常人敏感，但節目中卻要扮味覺遲鈍的人，吃了苦味還得裝沒事，結果錄完影後猛喝果汁蓋苦味，真是辛苦他了。」

鄭佳華也喊話：「納豆葛格還是會現身公視頻道大玩廚藝科學，請大家支持鎖定『神廚賽恩師』節目播出。」

「神廚賽恩師」將於11日起，每週五晚上6時播出。（編輯：屈享平）1110309