中華電今年備妥上億銀彈 大力投資本土影視

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（中央社記者江明晏台北11日電）中華電信投資公視年度台劇「牛車來去」，董事長謝繼茂表示，今年將有上億銀彈投資本土影視，持續放眼本土影視平台霸主。

中華電信宣布攜手公視推出年度旗艦台劇「牛車來去」，謝繼茂今天出席卡司發布記者會表示，「牛車來去」是中華電信首部高比例投資的公視作品，以推動台灣文化走向世界的使命為出發點，共創雙贏局面。

「牛車來去」由曾獲金鐘獎最佳導演的李岳峰，領軍安心亞、蔡昌憲、楊子儀、米可白等演員，演繹1943年二戰期間的北港農村生活，全劇共30集，預計今年第4季上映，中華電信MOD、Hami Video將與公視同步在全台播出。

謝繼茂會後受訪時表示，中華電持續投資本土影視作品，繼「魂囚西門」後，再度投資「牛車來去」，後續至少有4、5個案子在評估，今年影視投資金額預估會達到新台幣上億元。

中華電今天再度表態將問鼎本土平台霸主，期望MOD和Hami Video能達到400、500萬戶的規模。

目前中華電MOD用戶數206萬戶，謝繼茂表示，Hami Video付費用戶占比高，東京奧運時同時在線人數高達90萬人，看好今年還有世足賽加持，有望激勵用戶數持續成長，希望透過影視作品提升黏著度與平均每戶貢獻金額（ARPU）。（編輯：張均懋）1110311