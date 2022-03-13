黃子佼交手國中生預習當爸 迎生涯第100個節目

（中央社記者葉冠吟台北13日電）藝人黃子佼入行34年，今年迎來生涯第100個節目「一鳴驚人」，和國中生一起溫習中華文史。近期「初擁」劇組發生拍攝意外，也讓他痛心呼籲「可以為戲賣命，但不能玩命」。

黃子佼今天在探班記者會上坦言，因離學生時期久遠心情確實有些忐忑，雖然和國中生們會有代溝，但他認為這對主持人也是種挑戰，總不能都在同溫層，也像是在為未來當爸做準備，透露女兒「玉米」將在5月誕生。

黃子佼也分享歷史文學對他的演藝工作帶來很大幫助：「我非常感謝我國小的一名老師，他要我們全班買一套唐詩三百首，當年才國小的我其實是有點疑惑，後來沒想到成為主持人，才發現出口成章是這麼重要的事。」

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日前炎亞綸主演的劇集「初擁」發生工作人員墜谷2死意外，黃子佼坦言看到新聞很不捨，也透露每次演員老婆孟耿如要拍比較危險的場景時，自己都很緊張，但也理解劇組工作環境下的壓力，「10幾雙眼睛看著你，你就是得去做，不然大家乾等」。

回想當年孟耿如拍跳海戲，保護措施並不完整，孟耿如選擇拒拍，後來就被爆出她在耍大牌的消息，讓黃子佼很無奈，「要將心比心，可以為戲賣命，但不要玩命，我還是希望她平平安安回家」，他也期望大家重視影視產業工作環境安全。（編輯：張芷瑄）1110313