炎亞綸大港開唱對尬血肉果汁機 上演同學相認記

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（中央社記者葉冠吟台北22日電）2022大港開唱將於3月26、27日在高雄駁二藝術特區登場，超過百組藝人同台嗨唱，藝人炎亞綸也將搭檔重金屬樂團「血肉果汁機」尬歌，還意外上演小學同學相認記。

大港開唱今天發布新聞稿分享，炎亞綸與「血肉果汁機」上週碰面練團，炎亞綸事前在網路上狂做功課，看「血肉果汁機」的表演，他分享：「雖然我們兩邊的表演看起來是不同世界，但其實我覺得我們想帶給觀眾感受滿相似的，想必這個碰撞會十分有趣」。

有趣的是，炎亞綸與「血肉果汁機」的貝斯手金毛其實是小學同學，當初在相見歡前只有金毛知道，在自我介紹時，突然講出本名讓炎亞綸當場直呼「怎麼是你」。

金毛說，自己玩的另個樂團「康士坦的變化球」，原本也想找炎亞綸當嘉賓，他在群組裡問居然被對方已讀不回，讓炎亞綸回應「是群組裡屁話太多好嗎」，更反駁說「你還不是沒來同學會」，老同學互虧讓眾人笑翻。

談到這次合作，「血肉果汁機」說當初收到邀約時覺得很酷，以前看炎亞綸的報導就覺得炎亞綸是一個很real的人，跟血肉的個性很合，覺得秀一定會好看且有趣。

此外，炎亞綸與「血肉果汁機」還特別挑選2首「特別曲目」，打算給樂迷驚喜，也預告現場會有「超大彩蛋」。（編輯：張芷瑄）1110322