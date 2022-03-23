朱芯儀勇敢抗癌摘假髮上鏡 向病友打氣保持信念

（中央社記者葉冠吟台北23日電）藝人朱芯儀日前透露罹患乳癌2到3期，她昨天發布影片分享治療近況，以沒有假髮的毛帽造型亮相，勇敢坦言自己因化療掉髮，並再次向癌友打氣，要大家有信念一起戰勝病魔。

朱芯儀在影片中說，因為假髮去送洗，只能以毛帽遮掩頭部，但以這樣的姿態面對觀眾，她其實需要鼓起很大的勇氣。她表示，其實化療前醫生就一直提醒她要趕快去買假髮，但自己一直不想那麼快面對，「我覺得感覺好像，真的去買假髮了，我的頭髮就是要會掉光」，頭髮對她來說相當重要。

不過朱芯儀也笑言，該來的還是會來跑不掉，請貴人之一的髮型師吳依霖幫她修剪假髮，她表示因為有這些貴人幫忙，「讓我治療之前就有信心打贏這一仗。」更秀出身上的人工血管，由於傷口不能碰水，需要以膠布貼起來，沒想到卻引發過敏，她直呼當時真的吃盡苦頭。

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朱芯儀透露，她所罹患的多發性乳癌，整個化療療程可能需要到明年3、4月才會結束。目前化療用藥的副作用，包含嚴重掉髮、嘔吐、手腳發麻、異常紅斑及過敏反應等，但她仍積極配合化療。朱芯儀呼籲病友們，千萬不要因害怕化療而聽信偏方，要相信遵照醫生指示進行正規治療，才能有效抵抗病魔。

朱芯儀說，自從公布罹癌後，陸續收到許多癌友、癌友家人及醫護人員的回饋訊息，她感動之餘，也想借助自己的力量，繼續向同樣病況的癌友們信心喊話：「當你的信念越堅強的時候，你的力量越強大」，笑言自己就常講「癌細胞碰到我算你衰」。最後朱芯儀也提醒大家一定要保持好心情、吃得好、睡得好，才有力量抗癌。（編輯：郭諭儒）1110323