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變裝雙后助陣戴愛玲高雄開唱 許願唱進台北小巨蛋

2022/3/27 14:18
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（中央社記者王心妤台北27日電）歌手戴愛玲昨晚在高雄後台Backstage Live舉辦「公主樂未眠」演唱會，她特別邀請2名變裝皇后好友當嘉賓，掀起演唱會高潮。她也希望明年、後年有機會唱進台北小巨蛋。

戴愛玲除了演唱經典歌，也演唱新專輯「不想聽見的歌」歌曲。戴愛玲表示，演唱會從一年前就規劃了，過程因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情延期2次，歌迷也頻頻傳臉書私訊詢問進度。

戴愛玲昨晚一登台就自嘲不敢說太多話，想到歌迷一路支持，擔心一開場就落淚。她說：「你們每一個人給我的鼓勵，跟我分享不論是工作或是感情的事，我都會幫你們唱出來、寫出來你們的故事。」

戴愛玲演唱告五人「在這座城市遺失了你」、草東沒有派對「大風吹」，唱到黃妃「追追追」時，她的變裝皇后好友女王、古奈現身火辣伴舞，戴愛玲笑回：「頭目（戴愛玲媽媽）坐在台下，這已經是最大尺度了啦。」

現場唱到「可惜你不在」時，戴愛玲激動落淚說，這首歌陪伴著自己，尤其深夜想起外公外婆及傷害過她的人，都讓她體悟這些就是人生功課，「這些傷讓我們流淚、流血、跌倒，也讓我們成為更好的自己。」（編輯：張芷瑄）1110327

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