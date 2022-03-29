曾寶儀曝星媽瘋狂追星行為 冤喊媽媽只愛許富凱

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在實境節目「我們回家吧2」中，主持人曾寶儀（右）和金曲歌王許富凱（左）回故鄉高雄旗山一日遊，許爸爸（中）也在節目中露面。（myVideo、三立提供）中央社記者葉冠吟傳真 111年3月29日

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（中央社記者葉冠吟台北29日電）療癒實境節目「我們回家吧2」，本週連播2集，找演員曾之喬、金曲歌王許富凱，回各自故鄉新竹尖石和高雄旗山一日遊，曾寶儀看到許富凱後，更曝光明星媽媽們瘋狂追星舉動。

製作單位今天發布新聞稿分享，曾之喬2020年和愛情長跑多年的辰亦儒結婚，被問到晉升人妻的感想，她直呼：「我覺得某種程度上更解放、更自在和放鬆！」曾之喬認為，現在可以更自在談論起另一半、談論公婆，像是生命當中沒有什麼事情是不能說的，還笑說老公辰亦儒很愛吃醋，因此結婚後讓老公更放心，相對婚姻夠穩定，這幾年越活越光彩。

這次拍攝時回到家鄉尖石，曾之喬的父母都在，但低調未露臉，曾之喬分享爸爸是網球高手，自己則從小二就是球員，還跟網球好手詹詠然、謝淑薇一起打過球，但13歲就自投履歷當歌手，父母也知道擋不住。不過早早出道也形塑她早熟的性格，甚至對自己相當苛責，曾之喬坦言，有時上台前緊張就會罵自己沒用，但現在已學會適時讓情緒宣洩、放鬆。

被稱為「旗山之光」的許富凱，同樣是自小就栽培起歌唱實力，爸爸從小就積極訓練他唱歌，許富凱回憶起兒時練唱時光，坦言爸爸非常嚴厲，「他的觀念是，要做就做到最好，我每天下課回家，一天要練2個小時的歌，然後只要唱錯一個音，我就會脊背發涼，因為會看爸爸在瞪著我。」

但也因為自小紮實的訓練，造就今日的他，許爸爸透露，當時沒想過兒子有朝一日會成為金曲歌王、站上大舞台，只是想讓他有個一技之長。

曾寶儀分享，許富凱在媽媽一輩裡有許多死忠粉絲，寶媽就是其中一員，更笑稱「我本身就是許富凱粉絲的家屬受害者代表」，嚷著要成立受害者互助會。她提到去年金曲獎，全家被迫一起全程觀看轉播，許富凱得獎時寶媽還激動到落淚。

曾寶儀開玩笑說，現在「互助會」成員有任賢齊和田馥甄，因為任媽媽在兒子演唱會上只顧著和許富凱合照，田媽媽則放棄女兒演唱會去看許富凱，讓她大呼「媽媽都不愛我們，只愛許富凱！」許富凱則搞笑地張開雙臂喊話：「各位媽媽們來吧！」

「我們回家吧2」節目將於每週四中午12時在myVideo上架，三立都會台則是晚上10時首播。（編輯：陳仁華）1110329

實境節目「我們回家吧2」找來金曲歌王許富凱（左）回故鄉高雄旗山一日遊，主持人曾寶儀（右）表示，許富凱在媽媽一輩裡有許多死忠粉絲，寶媽就是其中一員，更笑稱「我本身就是許富凱粉絲的家屬受害者代表」。（myVideo、三立提供）中央社記者葉冠吟傳真 111年3月29日