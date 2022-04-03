丹尼爾克雷格染疫 百老匯舞台劇馬克白暫停演出

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（中央社紐約3日綜合外電報導）英國知名演員丹尼爾克雷格在紐約百老匯新劇「馬克白」（Macbeth）中擔綱演出，不料2日傳出他接受COVID-19檢測時呈陽性，接下來一週該劇大部分演出被迫取消。

「馬克白」於3月29日開始預演，近年來多次在007系列電影中飾演詹姆士龐德（James Bond）的丹尼爾克雷格（Daniel Craig）2日登台前不到兩小時，該劇於推特上宣布這位現年54歲的演員感染COVID-19（2019冠狀病毒疾病），演出取消。一旦他康復，預計將重返該劇。

「馬克白」為莎士比亞（William Shakespeare）著名悲劇，備受觀眾喜愛，是百老匯今年春季最受期待的演出之一。克雷格最近剛結束長期在電影裡扮演詹姆士龐德的角色，他多次表示，希望能為因疫情關閉許久的百老匯重振旗鼓貢獻一份心力。

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克雷格在「馬克白」中，將與首次在百老匯登台、飾演馬克白夫人（Lady Macbeth）的女星蘿絲奈格（Ruth Negga）演對手戲。

「馬克白」預定4月28日正式登場，1日晚的預演已因另一位演員COVED-19檢測呈陽性而取消，2日則因克雷格染疫，取消午場和晚間的演出。2日深夜，劇方表示由於又檢測出一些陽性案例，4月8日前的演出全部取消。（譯者：楊明暐/核稿：林治平）1110403