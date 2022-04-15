郭泓志跨界綜藝與6明星同住 讚室友比運動員香

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（中央社記者葉冠吟台北15日電）「全明星運動會」IP延伸實境節目「全明星觀察中2」今天辦首播記者會，前旅美職棒好手郭泓志成為新成員，最受觀眾期待，被問及和6明星同住感想，他笑言「明星比運動員香」。

「全明星觀察中2」將於17日首播，今天記者會上全體成員包含兄弟檔王子邱勝翊、邱宇辰，以及晏柔中、吳心緹、潘君侖、王品澔、郭泓志一同現身，「全明星運動會」領隊錢薇娟、江宏傑也為節目助攻站台。

先前傳出曾當過代班領隊的郭泓志，可能取代錢薇娟、江宏傑角色加入「全明星運動會4」，郭泓志笑言自己不敢，不過若是以新增第3隊加入比賽，節目也有預算的話，他直呼「會想辦法幹掉其他2隊」；郭泓志也不排斥以選手身分參與，並自信表示一定會打破曹佑寧在「全明星運動會2」的紀錄。

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節目中明星成員將度過合宿生活，以往都和運動員一起生活的郭泓志，被問及兩者差異，直言：「運動員就是汗臭味啊，但跟明星住一起就是比較香。」邊說眼神邊看向錢薇娟，讓對方問：「你講就好，看著我幹嘛」。

郭泓志也坦言要參加相當緊張，拍攝前也做了許多功課，因為怕愛開玩笑會得罪人，他更自爆習慣裸睡，被室友王子建議不要，「他怕我滾來滾去，一轉身會抱住他」，又讓現場再次笑翻。（編輯：張芷瑄）1110415