「婚內失戀」首演 莫子儀讚重新感受愛的溫度

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（中央社記者王心妤台北23日電）舞台劇「婚內失戀」昨晚首演，藉由6名演員重現不同婚齡的生活樣貌。金馬影帝莫子儀觀劇後表示，生活與愛情同樣重要，也許曾有迷失或被日常吞噬，但看完能重新感受愛的溫度。

「婚內失戀」由吳世偉、杜思慧、陳彥達、張詩盈、蔡亘晏、黃俊傑詮釋3對夫妻的婚姻樣貌，透過幽默又日常感的生活互動，讓觀眾看見不同的生活樣貌。

導演吳維緯感謝劇場像是面鏡子，可以讓每個人重新思考自己的模樣。劇場演員吳世偉分享，「工作習慣太匆匆、愛情習慣太匆匆、眼淚習慣太匆匆，這就是我。」黃俊傑則說：「謝謝一對對炙熱的眼神和爽朗的笑聲陪著我們在婚姻的迷宮裡兜兜轉轉，在這個陪伴是奢侈的日子，謝謝大家願意跟我們一起。」

舞台劇同時釋出彩蛋，不只律師呂秋遠、藝人李佳豫、阿喜、JR紀言愷、音樂人陳建騏會演出，在戲外是夫妻的黃健瑋與蔡亘晏難得同台演出。

紀言愷表示，這角色適合婚姻中的自己，無論真實生活會不會遭遇同樣問題，但能預先儲備生命能量。陳建騏此次為舞台劇作曲，也笑稱願意演出是因上次客串別齣舞台劇時不小心忘詞，「這次想要一雪前恥。」（編輯：陳政偉）1110423