田馥甄高雄演唱會延至9月 叮嚀歌迷好好照顧自己

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（中央社記者葉冠吟台北25日電）國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情持續升溫，金曲歌后田馥甄5月將在高雄巨蛋舉辦的4場「一一巡迴演唱會」公告延至9月，並呼籲歌迷「好好照顧自己」。

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繼歌手周興哲、徐若瑄、樂團宇宙人等演唱會確定延期後，田馥甄演唱會主辦單位今天在臉書表示：「因近期疫情持續影響，經慎重評估後，為保障歌迷朋友及相關工作人員的健康安全，我們決定將『田馥甄一一巡迴演唱會高雄場』延期舉辦，這段時間，請大家好好照顧自己，等待最好時辰到來我們再相遇！」

4場演唱會場次變更，5月13日改至9月9日；5月14日改至9月10日；5月15日改至9月11日；5月16日改至9月12日。針對已購票歌迷，主辦單位表示，屆時可依照新場次原座位入場，而想選擇退票者，依照拓元售票公告的退票方式辦理退票，至5月6日止，主辦單位將全額退票。（編輯：管中維）1110425