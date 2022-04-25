梅鐸TalkTV開播 爆皮爾斯摩根訪川普風波搶收視

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（中央社倫敦25日綜合外電報導）媒體大亨梅鐸的TalkTV今天在英國正式推出，進軍擁擠的新聞市場，開播首日利用明星主持人皮爾斯摩根與美國前總統川普之間的口水戰博取觀眾眼球。

TalkTV預定晚間7時（台灣時間26日凌晨兩時）開播，在頭一小時的新聞和討論之後，將推出說話直率的記者皮爾斯摩根（Piers Morgan）在「未經審查」節目（Uncensored）採訪川普（Donald Trump）。

宣傳影片顯示，皮爾斯摩根對川普所稱2020年美國大選時他的勝利被「偷走」的說法提出質疑，川普一怒之下拂袖而去。

川普發布聲明聲稱，皮爾斯摩根試圖「以非法和欺騙手法剪輯他對我冗長且乏味的訪問」。但摩根說，播出時將「一切內容都在」。

這場風波可能不致影響收視率，卻與摩根自己在英國獨立電視台（ITV）一次節目的情況相呼應，當時一名同僚質疑他一再攻擊哈利王子（Prince Harry）和妻子梅根馬克爾（Meghan Markle），他當場翻臉走人。

根據梅鐸（Rupert Murdoch）的「太陽報」（The Sun）所公布訪談摘錄，川普同意摩根關於哈利被梅根控制的看法，並表示這對夫婦終將會分手。

TalkTV將在英國一般電視頻道、串流媒體平台以及YouTube播出。

摩根的節目還將在美國福斯國家網（Fox Nation）和澳洲天空新聞（Sky News Australia）頻道上播出，這兩家公司都是梅鐸全球媒體帝國的一部分。

TalkTV將運用梅鐸英國新聞集團（News UK）的記者，包括「泰晤士報」（The Times）和「太陽報」，並將播放該集團現有的TalkRadio的視訊廣播節目。（譯者：楊明暐/核稿：林治平）1110425