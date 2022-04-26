韋禮安9月台北小巨蛋開唱 被虧像阿妹一樣要等7年

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睽違7年，歌手韋禮安26日宣布9月10日在台北小巨蛋舉辦「如果可以，我想和你明天再見」演唱會，他說，這次演唱會將做好十足防疫準備，距離開唱還有半年，請歌迷保護好自己，我們9月見。（IMC Live Global提供）中央社記者葉冠吟傳真 111年4月26日

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（中央社記者葉冠吟台北26日電）歌手韋禮安今天宣布9月10日在台北小巨蛋舉辦「如果可以，我想和你明天再見」演唱會，被虧像天后張惠妹一樣足足要等7年。韋禮安表示，距開唱還有半年，請歌迷保護好自己。

距離上一次在小巨蛋專場演出已相隔7年，韋禮安終於回到這個別具意義的場館。韋禮安強調，這次演出會讓粉絲看到更進化的自己，不只會把爆紅的影視主題曲「因為是你」、「如果可以」好好唱給大家聽，過往的經典曲目也會花心思改編呈現。

韋禮安演唱會的宣傳視覺傳遞了他回歸音樂家本質的企圖，保持年少初衷，不失而立之後的成熟，用更輕鬆、自信的角度看待世界變化。拍攝時，韋禮安還特別把牙刷放進襯衫口袋，因為他曾說過工作太忙，很少回台中老家，每次回家都需要拆新牙刷，睡一覺就繼續工作，這隻牙刷象徵這些年忙碌的生活，只為了呈現更好的音樂作品。

韋禮安2020年底在台北流行音樂中心2場演唱會的門票都秒殺，被問及這次升級挑戰萬人的台北小巨蛋是否有壓力，他表示「當然會害怕票沒賣完，但還是有信心，相信歌迷們不會讓我失望。」他也說，睽違7年重新登上小巨蛋專場演出，心情上特別有感，希望大家都能共襄盛舉，演出內容絕不會讓大家失望。

近兩年來舉辦各種現場活動都必須十分謹慎，韋禮安說，這次演唱會也做好十足防疫準備。「演唱會還有將近半年，這段期間大家要小心安全，照顧好自己，我們9月見。」

韋禮安「如果可以，我想和你明天再見」台北小巨蛋演唱會演出，將於5月7日中午12時於KKTIX及全家FamiPort全面啟售。（編輯：屈享平）1110426